Viimati Oberhofis ebaõnnestus vanameister aga totaalselt: sprindis jäi tema laeks kahe möödalasu juures 52. koht, mis jälitussõidus vahetus 36. vastu. Norra konkurentsis on see aga (väga) nõrk. Lisaks jäeti ta välja ka Norra teatenelikust.

On väga suur oht, et Pyeongchangi taliolümpia toimub kaheksakordse laskesuusatamise olümpiavõitja Ole Einar Björndalenita (43).

"Neljanda koha osas pole miski veel selge," lausus Mazet. "Ma ei taha enamat öelda, kuid edetabel annab teile vihjeid."

Kui heita pilk MK-sarja punktitabelile, leiab Björndaleni 74 punktiga 40. realt. Norralastest on temast lisaks nimetatud triole eespool veel Erlend Bjöntegaard (85 punkti), Henrik L'Abee-Lund (146) ja Lars Helge Birkeland (252). Kusjuures kõigil neil on riigisisene olümpianorm täidetud.

Björndalen sõnas, et tegi hiljuti keskmäestikus tugevaid treeninguid, mille tulemusel peaks vorm õige varsti paranema. "Baasvorm on olemas, aga toorest kiirust on nappinud," ütles elav legend.

Ja lisas, et soov olümpiale pääseda on suur. "See on sama nagu aastal 1993 enne Lillehammerit, kui olin 19aastane. Erinevust pole, motivatsioon ja kirg on sama suured."

Björndaleni viimane võimalus lennupilet lunastada on homme Ruhpoldingus toimuv 20 km distants. Tõsi, kui ta seal piisavalt hästi esineb, pääseb ta ka pühapäevasele mass-stardile, kus osalevad 25 MK-sarja paremat pluss viis Ruhpoldingu tavadistantsi edukamat.