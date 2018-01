Eesti korvpalluritest jätkab kõrgeimal klubitasandil, Itaalia meistriliigas Siim-Sander Vene. Tõsi, eelmisel nädalal lõpetas ta lepingu Reggio Emiliaga ja sõlmis kontrahti eestlastele tuttava Varesega. Kõnekas on asjaolu, et mehel jätkub kosilasi mitme järjestikuse vigastuse kiuste. Vene teenis eelmisel hooajal leiba Venemaal Nižni Novgorodis ning käis kohe pärast mängude lõppemist hüppeliigese lõikusel. Suvel lõi Reggio Emilia temaga käed juba siis, kui mees polnud veel päris terve. Septembris osales eestlasest ääremängija mõnes kontrollkohtumises, kuid siis tabas tema jalga väsimusmurd, mis tõi kaasa uue pika pausi. Pühapäeval osales ta lõpuks taas ametlikus mängus – Varese kaotas Cremona Vanolile. Vene ütles pärast täna hommikul peetud treeningut Õhtulehele antud telefoniintervjuus, et mängulises mõttes on füüsilisest keerulisem tagasi tulla. „Tartus tehtud töö vormi taastamise nimel läks asja ette,“ kiitis Vene, kes harjutas vigastuspausi ajal isa Priidu juhendatava Tartu Ülikooli tiimi juures.

„Pidin alustama ettevaatlikult, tasapisi sain jalale üha rohkem koormust anda. Olen arstide jutust aru saanud, et niisuguseid murde, mis minul oli, ei juhtu väga tihti. Praegu tundub, et jalg on okei. Enne Itaaliasse tulekut jõudsin teha ka peaaegu kümme täisväärtuslikku korvpallitrenni.“

Sai taustainfot Kangurilt ja Taltsilt Kui üldiselt toimub vigastatud sportlaste raviprotsess koduklubi juures, siis Reggio Emilia lubas Vene Eestisse ja püüdis mehega lepingut lõpetada. See ei õnnestunud, kuid mängija sõnul sai talle ridade vahelt kiiresti selgeks, et sinna tiimi tagasiteed pole, uued mehed leidnud klubi ei arvesta enam temaga. Palk tiksus edasi, aga korvpallur tahab mängida ja seetõttu oli mõistlik leida uus meeskond. „Ega agendil olnud suurt midagi teha enne, kui terveks sain. Lepinguni jõudmine käis küllalt kiiresti, nädala-poolteisega. Huvi näitasid üles teisedki, mul oli veel variante,“ rääkis Vene. Eelmise aasta lõpus 27aastaseks saanud mängumehe teenete vastu tundis suurt huvi ka Leedu liigas teisel kohal asuv Klaipeda Neptunas, kes tegi samuti konkreetse pakkumise. Miks langes liisk Varese kasuks? „Leedus juba küllalt oldud,“ lausus Vene, kes kuulus aastaid Kaunase Žalgirise ridadesse ja lahkus sealt üle-eelmisel suvel. „Ning Itaalias jäi hooaja alguses start tegemata, tahan siinset korvpalli kogeda.“ Vareses on varem pikalt mänginud Kristjan Kangur ning lühemat aega ka Janar Talts. „Kas see asjaolu siia tulekul just kaasa aitas, aga sain neil kerget taustainfot. Siin omakorda mäletatakse mõlemat meest hea sõnaga,“ märkis Vene. Ta käis pärastlõunal kohalikule meediale korraldatud pressikonverentsil ning märkis, et harjutas vahepeal Tartus isa juures, kelle käe all mängib praegu Talts. Esimese mängu kohta paras minutite arv Pühapäeval pääses Vene Cremona klubi vastu väljakule 13 minutiks, viskas 7 punkti ja kogus 4 lauapalli. Ta usub, et mänguaega on edaspidi võimalik üha juurde teenida: „Ametlike mängude vahe oli mul ikkagi peaaegu üheksa kuud, ses mõttes oli minutite arv esimese mängu kohta täiesti paras. Õige mängurütmi saamine võtab oma aja.“ Vene sõnul hakkavad peatreener Attilio Caja põhinõudmised juba enam-vähem selgeks saama, kuid täielik harjumine meeskonna mängujoonisega ja tegevuse automaatsuseni lihvimine võtab mõistagi oma aja. Milline on esimene mulje tiimist, kes Itaalia liigas on võitnud 4 ja kaotanud 10 mängu? „Töökas ja küllalt ühtlane meeskond. Normaalne punt, sisekliimat kehvemaks ajavaid tegelasi pole. Meil jäi mängus mõnest väikesest asjast puudu nii kaitses kui ka rünnakul. Kui saame mõne võidu, läheb tuju paremaks ja pilt rõõmsamaks,“ kirjeldas Vene, keda Caja kasutab „number nelja“ kohal. Järgmine tuju parandamise võimalus tekib pühapäeval, kui võõrustatakse tabelis viiendal kohal asuvat Torino Fiati. Varese eesmärk pole Kanguri-ajaga võrreldes muutunud: „Kõik tahavad play-off’i jõuda. See on võimalik, terve ring on minna, vahed pole liiga suured.“ Varese jääb kaheksandat kohta hoidvast Trentino klubist kolme võidu kaugusele. Kui tervis korras, tuleb koondisse Siim-Sander Vene esindas Eesti koondist viimati 2015. aasta sügisel Riias peetud EM-finaalturniiril. Järgmised mängud nii üle-eelmise kui ka eelmise aasta suvel jäid tervise taastamise tõttu vahele.