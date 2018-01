Portugali endise vutistaari Luis Figo 18aastane tütar Daniela teatas sel nädalal sotsiaalmeedias, et on langenud identiteedivarguse ohvriks.

"Viimasel ajal on Instagramis ja WhatsAppis ringelnud kohatud (loe: paljastavad) pildid tüdrukust, kes väidab, et on mina," alustas Daniela Figo oma teadet. "Tahan, et kõik mõistaksid, et need pildid on võltsid ja neil pole mina.

Ma ei suuda mõista, mis on sellise käitumise motiiv. Kurb on näha, et mõned inimesed on võtnud nõuks jätta võõrast inimesest vale muljet."

