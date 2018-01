1. Manchester City jaht keskkaitsjale jätkub. Kirjutasime mõned päevad tagasi, et Pep Guardiola soovib kaitsesse lisajõudu, nüüd on Inigo Martinezi ja Jonny Evansi kõrvale kerkinud ka Harry Maguire'i nimi.

Õhtulehe hinnang: Väidetavalt ei mõtle City Maguire'i peale praegu, vaid klubi soovib meest enda ridadesse tuua suvel. Kuid kõik võib muutuda, kui Evans ega Martinez Manchesteri kolida ei taha. Usume, et Maguire jaanuaris klubi ei vaheta.

2. Endale Marseille Olympique'is nime teinud ning seejärel Inglismaa tippklubisid esindanud Samir Nasri võimalik üleminek Lissaboni Sportingusse kukkus läbi, sest Portugali tippklubi väitel tahab prantslane liiga suurt palka. Õigemini, Sporting ei leia, et Nasri palgasoov oleks vastavuses tema võimetega.

30aastane poolkaitsja liitus pärast kodumaalt lahkumist Londoni Arsenaliga, kus ta mängis kolm aastat ning lati alt läbi ei jooksnud. Seejärel esindas kunagi Zinedine Zidane'iga võrreldud mees Manchester Cityt.

Praegu kuulub Nasri aga Türgi kõrgliiga satsi Antalyaspori hingekirja. Muide, teiste hulgas kuulub samasse klubisse ka endine Barcelona ja Milano Interi ründetuus Samuel Eto'o, kes täidab mängiva abitreeneri rolli.

Olid alles ajad: kunagi mängisid Arsenalis nii Samir Nasri (vasakul) kui ka Cesc Fabregas. (DYLAN MARTINEZ)

Kuigi üleminek Sportingusse kukkus läbi, pole Nasri soov klubi vahetada kuhugi kadunud.

Õhtulehe hinnang: Näiteks kirjutab Hispaania väljaanne Marca, et Nasrist on huvitatud Mehhiko sats Tigres, kus mängivad veel kaks prantslast - Andre-Pierre Gignac ja Timothee Kolodziejczak.

Samas on isegi parima tahtmise juures raske hinnata, kuhu Nasri läheb. Türgist ta lahkuda tahab, see on selge. Aga kuhu? Ehk on tema palgasoovid praegu ka ülejäänud kosilaste jaoks irratsionaalsed.

3. Liverpool võib klaasmehel Daniel Sturridge'il minna lasta. Inglasest kesktormaja näitas Liverpooli ridades parimat minekut hooajal 2013/14, kui lõi 29 kohtumises 21 väravat.

Seejärel on Sturridge aga vaevelnud vigastuste ja kehva vormi küüsis, mistõttu on igati arusaadav, et Liverpool tahab 28aastasest pallurist ja tema suurest palgast lõpuks lahti saada.

Väidetavalt on Sturridge'ist - kes moodustas hooajal 13/14 koos Luis Suareziga ründeduo SAS - väga huvitatud Southampton ja West Ham United. Samuti on räägitud Milano Interi huvist.

Daniel Sturridge. (CARL RECINE)

Õhtulehe hinnang: Naised saunas on rääkinud, et Sturridge on end Interile kuueks kuuks laenule pakkunud, kuid tõenäolisem näib üleminek mõnda teise Inglismaa klubisse.