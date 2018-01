Avalikustati fotod Hyundai WRC-meeskonna uue hooaja autost:

#WRC 2018 is coming! We have renewed ambitions for the championship with our #Hyundai i20 Coupe WRC. Here are the first exclusive pics of our 2018 challenger, which will be part of the @autosport_show on Thursday. #ASI18 #HyundaiWRC pic.twitter.com/sojMSOsOoP