Korvpallur Siim-Sander Vene esindas Eesti koondist viimati 2015. aasta sügisel Riias peetud EM-finaalturniiril. Järgmised mängud nii üle-eelmise kui ka eelmise aasta suvel jäid tervise taastamise tõttu vahele.

Koondis mängib järgmisena MM-valiksarjas veebruari lõpus Kreeka ja Iisraeliga. Vene kinnitas Õhtulehele, et kui tervis püsib korras ja kutse tuleb, liitub ta koondisega. „Koju on alati hea tulla. Ehkki sel hooajal on juba liiga palju kodus oldud,“ lausus ta naerdes.

Et Vene sõlmis lepingu vaid Itaalia liigat mängiva Varese meeskonnaga ei tohiks mängukoormus tema jaoks liigseks osutuda - saapamaal on traditsiooniks üks kohtumine nädalas.