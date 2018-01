Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) võttis arutlusele 42 Venemaa sportlase kaebused, kes said väidetava antidopingureeglite rikkumise eest Rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt (ROK) eluaegse olümpiakeelu, kirjutas agentuur R-Sport.

CASi pressiteates seisis, et juhtumeid hakatakse arutama kõige varem 22. jaanuaril ja otsust on oodata 31. jaanuaril. Pyeongchangi olümpiamängudele registreerimise viimane tähtaeg on aga 28. jaanuaril ja seega pole 42 venelasel võimalik olümpiale sõita isegi siis, kui CAS olümpiakeelu tühistab.

Teiste seas on nimekirjas murdmaasuusatajad Aleksander Legkov, Maksim Võlegžanin ja Aleksander Bessmertnõhh ning rida edukaid bobisõitjaid ja kiiruisutajaid.

ROK otsustas detsembri alguses, et Venemaa sportlased pääsevad küll Pyeonchangi, aga nad peavad ennem tõestama oma puhtust ja Venemaa lipu all nad võistelda ei saa.