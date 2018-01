1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses Michael Schumacheri suurimaks konkurendiks olnud soomlane Mika Häkkinen rääkis Suurbritannia väljaandele Express, et endiselt haigevoodis lebav Schumacher vajab raskest seisust väljatulemiseks enim rahva toetust.

2013. aasta lõpus suusaõnnetuses raskeid peavigastusi saanud Schumacheri tervislik seisund pole endiselt selge ning tema kaaskond ei soovi sellest avalikult rääkida.

"Võidusõitjad võtavad igapäevatöös suuri riske, aga kui minna suusatama ja tahta lihtsalt lõbutseda, on selline saatus väga karm ning sellega on raske leppida. See näitab, kui habras on elu," sõnas Häkkinen.

"Michael vajab kõige enam avalikkuse toetust, sest fännid aitavad leida energiat, et raskest seisust välja tulla. Sama kehtib ka tema perekonna kohta. Aga ma ei tea täpselt, mis Schumacheri seisund on. Ma ei taha selle kohta küsimusi esitada. See on asi, mis puudutab ainult tema peret," lisas kahekordne maailmameister.