Pisut enam kui kahe nädala pärast algavas autoralli MM-sarjas nii individuaalset kui ka meeskondlikku MM-tiitlit jahtiv Hyundai meeskond avaldas esimesed ametlikud fotod 2018. aasta võistlusautost.

Uue i20 Coupe WRC puhul on tegu evolutsiooni, mitte revolutsiooniga. Sama taktikat kasutavad ka teised tiimid, sest uhiuute regulatsioonide järgi ehitatud autod tulid välja eelmiseks hooajaks ja kardinaalseteks muutusteks pole meeskondadel aega ega ka raha.

"Oleme rõõmsas meeleolus. Jõudsime mullu eesmärgile lähedale, aga meil jäi puudu nii vastupidavusest kui ka kiirusest. Tahame nüüd asjad joonde ajada," lausus Hyundai WRC-tiimi pealik Michel Nandan.

2018. aastal teevad Hyundaiga täishooaja kaasa Andreas Mikkelsen ja mullu kokkuvõttes Ott Tänaku ees teise koha saanud Thierry Neuville, kolmandat autot jagavad Hayden Paddon ja Dani Sordo.

