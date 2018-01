Liverpooli jalgpalliklubi teatas, et meie hulgast on lahkunud väravavaht Tommy Lawrence, kes pidas meeskonna eest aastatel 1962-1971 390 kohtumist.

Lawrence sai omal ajal hüüdnimeks Lendav Siga, sest ta suutis vaatamata jässakale kerele teha vaatemängulisi tõrjeid. Šotlane tuli koos Liverpooliga Inglismaa meistriks hooaegadel 1963-1964 ja 1965-1966, Inglismaa karikas võideti aastal 1965.

Lawrence tegi kolm mängu kaasa ka Šotimaa koondises.

With 390 appearances and three major trophies during his time at Anfield, we remember one of the most popular and respected goalkeepers in our history: https://t.co/Hb9CQKQqXi. pic.twitter.com/MjE6b4MY0k