Kraadiklaas näitas pealt 39, kuid mees uskus, et tegu on tavalise külmetusega, mis läheb üle ega takista osalemast sel nädalavahetusel toimuvatel Eesti meistrivõistlustel. Just nendeks rihtis Rehemaa head vormi, et kuldmedali abil Pyeongchangi olümpiakoondisesse kvalifitseeruda.

Kusjuures seis oli lubav. Sprinter Kilp olla ühe lõigutrenni järel Rehemaale öelnud, et medali pärast võitleb ta kodumaal säärase hoo pealt raudselt.

Nüüd on see välistatud. "Eile sain arstil kopsupildi ja vereanalüüsid, mul on äge kopsupõletik, millest ei pääse ühe või kahe nädalaga," lausub ta ja köhib telefoni.

"Päris haiglasse ei hakatud panema, aga paranemine võib võtta lausa kuu. Nüüd on ainult antibiootikumid ja rahu. Midagi rõõmustavat ei ole."

Möödunud kevadel, kui Õhtuleht uuris Rehemaalt, kas ta valmistub karjääri viimaseks hooajaks, vastas ta nõnda: "Võtsin enda jaoks eesmärgi, et olümpiahooaja teen kindlasti, aga edasine sõltub väga palju, kuidas see õnnestub.

Kui suudaksin sõita tulemusi nagu oma parimatel tiitlivõistlustel ja tervis peab, siis miks mitte mõelda karjääri jätkumisele. Aga selge on ka see, et kui tulemused on nagu mullu või veel kehvemad, siis tuleb mingiaeg suusakott kinni tõmmata ja asi ära lõpetada. 15 aastat MK-sarjas on päris pikk aeg."

Karm reaalsus on see, et Rehemaa polegi tänavu ühtegi võistlusstarti teinud. Peamiselt tervislikel põhjustel (ka sisuliselt kogu november möödus antibiootikume neelates). Seega oli täna asjakohane küsida, kas kopsupõletik jääb kolmel olümpial ja seitsmel MMil võistelnud suusataja karjääri lõppakordiks?

"Kuivõrd uudis on minu jaoks peaaegu sama värske kui sinu – napilt öötunnid ja hommikupooliku olen saanud mõelda –, siis ma täna emotsiooni pealt ei tahaks öelda, et panen nüüd suusad kotti ja mitte kunagi enam välja ei võta. Kuigi tervis on sel aastal igatpidi märku andnud, et võib-olla 15 aastat MK-sarjas on piisav.

Selge on see, et neljandat olümpiat ei tule. Täna on ka väga raske öelda, et kevadel hakkan uuesti MMiks valmistuma. Aga kui terveks saan, siis kuhugi lähen kindlasti võistlema, sest hooajaks on valmistutud. Jalg üle teise niisama pole vahtinud."

Kui jutuks tulevad tiimikaaslaste Kilbi, Raido Ränkeli ja Karel Tammjärve sähvatused MK-sarjas, elavneb ka Rehemaa hääletoon. "Supervariant. Minul on ainult hea meel," rõõmustab Team Haanja suusataja. "Loodan, et noorematest meestest tuleb veel keegi peale, et saaks normaalselt teadet ka sõita."

Ja lisab: "Kui keegi arvab, et Rehemaad on kuhugi vanade teenete eest kaasa veetud, siis seda pole kunagi olnud. Olen alati pääsenud tiitlivõistlustele läbi ausa konkurentsi. Häbeneda või põdeda pole mul midagi."