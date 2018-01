Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF alustas oma kodulehel sarjaga, kus sportlased räägivad oma karjääri kõige ilusamast ja kurvemast hetkest. Esimesena võeti luubi alla Eesti kaugushüppaja Ksenija Balta.

Kõige enam on Baltale meelde jäänud Rio olümpia, kus ta hüppas lõppvõistlusel 6.79 (isiklikust rekordist jäi lahutama kaheksa sentimeetrit) ja sai kuuenda koha.

"See oli minu jaoks karjääri tipphetk. Ma poleks suutnud sellel päeval rohkem hüpata, see oli absoluutne maksimum. Tõestasin endale, et pärast nelja ja poolt aastat tipust eemalolekut tasus tagasitulekut üritada. Mu pingutused said väärilise tasu ja hoolimata kuuendaks jäämisest tundsin ennast võitjana," rääkis Balta.