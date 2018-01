Jyväskylä jäi esimesel perioodil 0:1 kaotusseisu, aga enne teise kolmandiku keskpaika tõi Rooba tabamus tabloole viigi. "See oli nii mulle kui ka meeskonnale tähtis värav. Tegelikult oli teine kolmandik juba enne minu väravat meie kontrolli all, aga pärast seda saime oma mängu paremini avada," rääkis 24aastane Rooba telefonitsi Õhtulehele.

Varsti läks lahti aga tõeline pidu - kaitsjad Mikko Mäenpää ja Janne Kolehmainen tulistasid tšehhide puuri täiesti auklikuks.

Jyväskylä kolm väravat sündisid 2 minuti ja 15 sekundi jooksul, neist kaks esimest sündisid arvulisest ülekaalust. "Vastane võttis kaks rumalat karistust ja nii need tulid. Periood, mille jooksul lõime neli väravat, oli tõesti meie poolt väga hea. Selle viie-kuue minutiga me mängu ära võtsimegi," sõnas Meistrite liigas sel hooajal teist korda sihile jõudnud eestlane.

"Lõpp oli jälle nende oma, aga erinevalt meist ei suutnud nad kolmandal kolmandikul enamikke oma võimalusi ära realiseerida. Loomulikult oleks tore olnud, kui poleks viimast väravat sisse lasknud, aga midagi polnud teha - nad olid lõpus paremad. Aga ei saa öelda, et see oleks tohutult kripeldama jäänud. Kodus oli tähtis võtta võit ja mida suurem, seda parem. Tiimil oli pärast mängu kindlasti hea meel," lisas ta.

Enne teisipäeval Tšehhis peetavat kordusmatši ootab Jyväskylät kaks mängu koduliigas. Pärast mõõnaperioodi on Soome liigas tõustud neljandale kohale ja hoog on meeskonnal igatahes hea. Homme minnakse vastamisi tabelis eelviimasel kohal asuva Hämeenlinnaga.

"Vaimselt võib homseks keeruline valmistuda olla, sest ülejäänud hooaja mõttes pole tegu nii tähtsa kohtumisega kui näiteks eile. Aga oleme profid ja meie ülesanne on ikkagi maksimaalselt keskenduda," lausus Rooba, kelle hinnangul oli eile matš Trineciga senise hooaja tähtsaim.

Slovakk lahkub meeskonnast

Millise mõtteviisiga tuleks Tšehhi sõita? "Kindlasti ei tohi me minna edu hoidma. Selline taktika maksab hokis kindlasti kätte ja sellega pole ilmselt võimalik edu saavutada. Püüame initsiatiivi hoida, lüüa väravaid ja laias laastus mängida sama hästi kui eile," vastas Rooba.

Kui Jyväskyläl õnnestub Meistrite liiga finaali pääseda, ootab neid ees kas Växjö Lakers (Rootsi) või teine Tšehhi klubi Libereci Bili Tygri.

Täna tuli ka uudis, et Jyväskyläst lahkub Slovakkia koondise ründaja Michel Miklik, kes toodi meeskonda oktoobri lõpus. Just Miklik oli mees, kes sõi ajutiselt Rooba mänguaega, kuigi viimasel ajal pole Roobal platsile saamisega probleeme olnud.