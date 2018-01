Eric Abidali maailm kukkus 2011. aastal sisuliselt kokku, kui tal avastati maksas kasvaja. Tuumori tõttu korduvalt noa all käinud kaitsja avalikustas nüüd, seitse aastat hiljem, kuidas meeskonnakaaslased raskes situatsioonis käitusid.



67 korral Prantsusmaa koondist esindanud Abidal tunnistas, et haiglavoodis veedetud periood on tema elu kõige raskem periood ja füüsilisest valust piinavam oli vaimne.



"Just seda [vaimset] valu mäletan ma kõige rohkem. Mingil hetkel oli see täiesti väljakannatamatu, just nagu noahoop," sõnas mees Canal+ antud intervjuus. "Kui arst ütles mulle, et pean teistkordselt operatsioonile minema, siis see mind ei heidutanud. Ma üritasin endiselt positiivne olla."



"Mingil hetkel, kui ma väga kõhn olin, saatsin meeskonnakaaslastele videosõnumi, et neid rõõmustada ja nende kambavaimu üleval hoida," meenutas prantslane.



"Teate, mis Messi selle peale ütles? "Ära saada meile selliseid asju enam, sest seda on valus vaadata". Mina seda küll nii ei näinud, ma üritasin neid rõõmustada, kuid nad vastasid, et ma näen välja nagu laip ja pahandasin hoopis neid."



Hooaegadel 2007 - 2013 Barcelonat esindanud mängumees esindas kuue aasta jooksul Hispaania tippklubi kokku 193 kohtumises.