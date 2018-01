Laskesuusatamise legend Ole Einar Björndaleni olümpiaunistus on sisuliselt kustunud. 43aastane vanameister oleks pidanud PyeongChangi pääsemiseks kindlasti tulema täna Ruhpoldingus esikuuikusse, kuid viimases kahes tiirus tehtud kolm möödalasku ei lubanud tal 42. kohast kõrgemale tõusta.

Kuni kolmanda tiiruni oli juba 1994. aastal tiitlivõistlustel debüteerinud norralane esikuuiku konkurentsis, saabudes lamadestiiru neljandana. Pärast seda langes täna 575 korda MK-sarjas rajal olnud Björndalen aga paremusjärjestuses tublisti tahapoole, lõpetades viimaks viiendas kümnes, mistõttu vähemalt sportlike saavutuste põhjal mees olümpiapiletit enam teenida ei saa.



"Tänasest võistlusest on väga palju positiivset kaasa võtta, kuid pärast kolmandat tiiru oli selge, et minu sõit on sõidetud," sõnas laskesuusakuningas pärast võistlust NRKle. "Stardist sain väga hea hooga minema ja rajal suutsin samamoodi tõusvas joones sõita, kuid tiirud otsustasid tänase tulemuse."



Küsimusele, kas tänasega purunes ka tema olümpiaunistus, vastas vanameister, et antud teemal tuleb konsulteerida treeneritega, kes vastava otsuse teevad.



"Ma tean, et olen enamaks võimeline ja kohati näitasin seda ka täna rajal, kuid mitte lõpuni. Kui mu tulemused ei ole piisavad, siis ma mõistan seda täielikult," lausus vanameister.