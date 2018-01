Norra murdmaasuusatamise ikoon Petter Northug on haiguse tõttu loobumas kohalikest meistrivõistlustest. Sellisel juhul jääks 32aastasel suusakuningal veel täpselt üks võimalus, et PyeongChangi olümpiapilet omale välja võidelda.

Northug tegi nädalavahetusel kaasa Rootsis Piteas toimunud 30 km ühisstardist klassikasõidu, kus tuli 42. kohale. Homme oleks mees pidanud startima Norra meistrivõistlustel, et sprindis võistelda olümpiapileti pärast, kuid külmetushaiguse tõttu peab norralane selle vahele jätma.



"Petteri jaoks põleb hetkel punane tuli," sõnas mehe treener Stig Rune Kveen Norra meediale, kui teemaks tuli tema hoolealuse start. Kveeni sõnul on külmetushaigus Northugi kimbutanud Pitea võistlusest saadik ning seetõttu ei saa ta starti tulla ka spirindivõistlusel.



Treeneri sõnul hoitakse arstidega aga igapäevaselt ühendust ning kui tervis lubab, tuleb mees distantsisõitudeks ikkagi rajale.



Vastasel juhul jääb tema viimaseks õlekõrreks 20.-21. jaanuarini sõidetav Planica MK-etapp, kus toimub klassikasprint ning lisaks võtavad mehed omavahel mõõtu 15 km klassikadistantsil.



Norra koondise peatreeneri Vidar Löfshusi sõnul on Northugil selg vastu seina: "Ta peab Planicas tulemusi näitama. Sealses sprindis peab ta vähemalt finaali jõudma, kuid eelistatult isegi poodiumile."