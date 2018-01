Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avalikustas "Pealtnägijale" antud intervjuus teadaolevalt esmakordselt, et temale maksab palka Sport&Net Group



"Ma ei saa palka klubist, aga ma saan kogu aeg palka FC Flora poolt omandatavast ettevõttest, kes arendab klubi rahvusvahelist ruumi. See on see koht, kust olen palka saanud" sõnas Pohlak, kes ei võta raha ka jalgpalliliidust.



Ajakirjaniku küsimuse peale, et mis on selle firma nimi vastas saarlane konkreetselt. "Sport&Net Group. Tegeleb treeningmängude kokkuleppimisega ja loob klubile rahvusvahelist mõõdet. Ma olen pidanud õigeks, et teenin selle raha, mille ise saan."



"Pealtnägija" lisas omalt poolt kommentaarina juurde, et tegemist on firmaga, mille põhitegevuseks on jalgpallurite vahendamine välismaale, ning mis sattus 2011. aastal skandaali, kui Eesti koondislane Raio Piiroja sattus Norras maksupettusega seoses uurimise alla.



2016. aasta majandusaruande põhjal töötab Sport&Net Groupis neli inimest, kellele maksti kokku 126 000 eurot.



"Ma ei ole raha kunagi pidanud kuigi oluliseks. Mu iga kuu lõppeb nulliga. Ma arvan, et saan korraliku palka, see pole kümned tuhandeid, see on tuhanded. Selliselt elades see kulubki ära - lapsed, ise... kuldsõrmuseid ei kanna, ehteid ei kanna, Lõuna-Prantsusmaal maja pole," sõnas Pohlak.