Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak andis "Pealtnägijale" intervjuu, kus reporter Taavi Eilat uuris muuhulgas, miks mitmed klubid loobusid tänavuse hooaja eel meistriliiga kohast loobusid?



"Meil on selline periood, kus on käivitumas erinevad solidaarsusmehhanismid, mis peavad viima selleni, et Premium liigast tekiks täisprofessionaalne jalgpalliliiga," sõnas Pohlak. "Osad juhtivad klubid on tekitanud sellest probleemi ja eelkõige näevad nad ohtu oma monopoolsele seisundile."



"Teisest küljest, oleme jõudnud seisu, kus klubi peremehe rahakotil toimuv loogika, kus klubi jätkusuutlik toimimine pole tagatud, aeg hakkab otsa saama. Ka Lätis on väga jõuliselt klubisid ära kadunud samadel põhjustel.



Inimene, kes on rahastanud esindusmeeksonda suurte summadega, pole saanud emotsionaalset tagasisidet ja loobub. See oli Sillamäe Kalevi tendents, kuigi seal ühele hetkel seda rumalat raha enam polnud. Meil on hea meel, kui klubil on hea rahastaja, kuid klubi peab ikkagi toimima jätkusuutlikult.



Sellist üleminekuperioodi, nagu meil praegu käsil on, nägime küll ette, kuid nägime seda natukene hiljem juhtumas.



Maardu asi võib välja paista küll nii [et ei taheta tippu püüelda - toim.], kuid Sillamäelt võeti litsents ära, sest võlad olid liiga suured ja Infoneti puhul see majandusmudel ei saanud lihtsalt enam toimida."