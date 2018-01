2013. aastal Wimbledonis triumfeerinud Marion Bartoli plaanib naasta tippsporti tõestamaks, et ta on täie tervise juures. Tema jaoks on tegemist omamoodi kättemaksuga.



33aastane tennisist rääkis Prantsusmaa ajalehele L'Equipe antud intervjuus, et ta sai olukorra tõsidusest aru 2016. aastal, kui arstid keelasid tal nõrga südame tõttu Wimbledoni legendide turniiril osalemise.



Bartoli taandus tenniseareenilt 2013. aastal. "Kui ma tipptennisest loobusin, olin õnnelikuim inimene maa peal," sõnas prantslanna. Aasta pärast seda taaskohtus ta oma eks-kutiga, kes ta elu maapealseks põrguks muutis.



"Ta sisendas minusse iga päev, et olen paks. Iga päev. Kui me kõndisime koos tänaval, siis nähes kõhna naist osutas ta temale ja küsis "kas sa nägid kui kõhn ta on?". See ei aidanud. Ta oli täielik m*nn. Ma lasin tal minu alla neelata. Ma lasin tal minu hävitada, uskudes, et see pole võimalik."



"Ma kaotasin seejärel väga palju oma kehakaalust ja nõrgestasin oma immuunsüsteemi. Kõigele lisaks langesin Indias mingi viiruse osaks, mis mind täielikult laastas. Ma muutusin selle tagajärjel imepeenikeseks, aga ma ise ei näinud seda."



"Ma olin leppinud sellega, et mõnda asja ei saa muuta. Korrutasin endale, et asi pole nii hull, asi pole nii hull, kuid see hävitas mind. Ma ei suutnud niimoodi elada."



"Kui sa oled sellele rajale juba läinud, pole kerge naasta. Mingil hetkel suutsin oma kaalu stabiliseerida. See oli endiselt väike, aga vähemalt stabiilne. Siis aga juhtus see. Wimbledonis."



"Ma ei unusta seda kunagi. Arst tuli minu juurde ja ütles, et ma ei tohi legendide turniirist osa võtta, kuna mu süda on nii nõrk, et ma riskin infarktiga," meenutas naine.



Seejärel otsustaski Bartoli, et naaseb oma armastatud mängu juurde ja hakkab taas treenima. Selleks, et tervisega kõik korda saaks. Praeguseks ongi prantslanna probleemidest üle saanud ja plaanib märtsi alguses tenniseväljakutele naasta, kui võtab osa Miami Mastersist.



"Olen väljakul õnnelik ja taasavastasin seal õnne. Tagasitulek annab mulle jõudu ja energiat kahel põhjusel. Esiteks olen selja taha suutnud jätta keerulise haiguse, mis mind surma piirini viis. Suudan taas väljakul mitu tundi järjest võidelda ja kolmesetilisi lahinguid võita."



"Teisalt olen saanud tagasi enesekindluse. Iga päev sisendas endasse, et tema [eks] oli see, kes mind mutta tagus. Tahan tõestada, et suudan taas tõusta. See on minu jaoks kui kättemaks. Vahet pole mis tulemusega see tee lõppeb, ma olen niikuinii võitja, sest olen taas väljakul."