Cani leping Liverpooliga lõpeb tuleval suvel, mistõttu on tal juba praegu vaba voli kosilastega läbirääkimisi pidada. Ehkki mõned väljaanded on juba "kinnitanud", et Can ja Juventus on käed löönud, pole ametlikku teadet veel tulnud.

Õhtulehe hinnang : Usume, et keskväljamees läheb tõepoolest Juventusesse, kuid ta kolib Itaaliasse suvel. Siis ei pea klubi ju tema eest Liverpoolile sentigi maksma!

2. Londoni Arsenal huvitub Bordeaux' ääreründajast Malcomist. 20aastane brasiillane kolis Euroopasse kaks aastat tagasi ning on tänavusel hooajal Prantsusmaa tiimi eest kõrgliigas löönud 18 mänguga 7 väravat.

Malcom näitas Ligue 1's häid esitusi juba mullu ning väidetavalt on Arsenal nõus mehe eest välja käima suisa 50 miljonit eurot. Usutavasti võiks Malcom olla Alexis Sancheze asendaja.

Lisaks Arsenalile on Sambamaa pallurist huvitatud teisedki Inglismaa klubid, näiteks Tottenham Hotspur ja Manchester United. Ent juhtpositsiooni hoiab praegu Arsenal.

Malcom (paremal). (CHARLY TRIBALLEAU)

Õhtulehe hinnang: Hu-hu-huu. Ehkki seda kuulujuttu on tõepoolest väga raske hinnata, ei usu me, et Malcom jaanuaris Arsenalis maandub. Aga mürki selle nimel võtta ei julge.

3. Venemaa üks paremaid väravakütte Fjodor Smolov soovib liituda West Ham Unitediga. Peaks Londoni klubi Diafra Sakho maha müüma, teevad nad Krasnodarile Smolovi eest ka pakkumise. Vähemalt nii räägitakse.

27aastane Smolov on Krasnodari eest 90 mängus löönud 59 väravat, Venemaa koondises on tema saldo 28 kohtumises 11 tabamust. Et numbrid pole pahad, pole üleminek välismaale teps mitte üllatav.

Muide, kodumaal on Smolovit kutsutud ka Venemaa David Beckhamiks. Sarnaselt Inglismaa endisele ässale on ka Smolovil palju tätoveeringuid, lisaks oli Smolovgi kunagi abielus glamuuritari, endise Miss Venemaa Viktoria Lopõrevaga.