Uue aasta esimestel sekunditel lahti läinud üleminekuakna tänavust kulgu mõjutab suurest suvel meie idanaabrite koduõuel peetab jalgpalli MM-finaalturniir.



Nimelt ihkavad mitmed pallurid suurturniiril mängida, kuid selleks, et koondise peatreeneri valikusse mahtuda, peaks mänguaega teenima ka koduklubis. Just sellepärast on Liverpooli edurivimees Daniel Sturridge arvamusel, et tal on vaja biitlite sünnilinnast lahkuda.



Alates 2013. aastast Punaste (Liverpooli hüüdnimi - toim) hingekirja kuuluv inglane on tänavu liigas platsil pääsenud vaid üheksal korral (viis algkoosseisus) ning märkimisväärselt suurem ei ole see number ka kõikide sarjade peale (14).



28aastane inglane on arvamusel, et selline mänguaeg pole piisav, et koondise peatreenerile Garteh Southgate'ile silma jääda, mistõttu on ta tugevalt kaalumas klubist lahkumist.



Portaali Skysports hinnangul on ründaja vastu huvi tundmas Milano Inter, kes Sturridge'i pool aastat enne suurturniiri laenule võtaks. Itaallased usuvad, et suur MMil mängise soov innustab britti endast kõike andma, lisades nende klubisse kvaliteeti.



Mehe kontraht Liverpooliga kehtib 2019. aasta suveni.