Meie esinumber Anett Kontaveit (WTA 34.), kes teenis konkurentide loobumise tõttu Austraalia lahtisteks 32. asetuse, läheb aasta esimese suure slämmi turniiri avaringis vastamisi serblanna Aleksandra Kruniciga (WTA 45.)



Omavahel on Kontaveit ja Krunic kohtunud korra, 2015. aastal Uzbekistanis toimunud turniiril väljus kohtumisest võitjana serblanna 6:2, 6:4.



Edu korral ootab Kontaveiti teises ringis ees Monica Niculescu (WTA 85.) ja Mona Bartheli (WTA 52.) vastasseisu võitja.



Anett Kontaveit on Austraalias väljakul käinud varem kolmel korral, kuid pole avaringist kunagi edasi jõudnud.



Kaia Kanepi kohtub avaringis slovakitari Dominika Cibulkovaga (WTA 26.). Omavahelistes duellides on kaalukauss hetkel Kanepi kasuks 3-1, samas toimus naiste viimane omavaheline matš viis aastat tagasi.



Teises ringis kohtub duelli võitja kas Samantha Stosuri (WTA 42.) või Monica Puigiga (WTA 58.).



Kanepi edukaim turniir maakera kuklapoole toimus 2009. aastal, kui eestlanna jõudis kolmandasse ringi, kus vandus 2:6, 2:6 alla Dinara Safinale.



Samasse tabeliveerandisse loositud eestlannad võivad edu korral omavahel vastamisi minna neljandas ringis.



Austraalia lahtiste põhiturniir algab tuleval esmaspäeval.