Kanada golfimängijale Brad Fritschile määrate kolmekuune võistluskeeld pärast seda, kui mees tunnistas ise üles, et on rikkunud antidopingu reegleid.



Fritschi karistus hakkas tagantjärele kehtima 30. novembrist, kui ta tunnistas üles dehüdroepiandrosterooni tarvitamist, mis kuulub keelatud ainete nimekirja. Aine kuulus tema toidulisanite hulka, mida ta võttis, et kaalu langetada.



"Ma olen enda peale pahane, sest ma ei kahelnud kordagi nendes ravimites, mida võtan," sõnas mees oma Facebooki postituses. "Aga ma tõepoolest ei kahelnud kordagi."



"Reeglites on rangelt kirjas, et aus ülestunnistus on võrdne positiivse dopingutestiga ja sel hetkel, kui ma Andy Levinsonile [Rahvusvahelise golfiliidu asepresident - toim] kirja saatsin, olin sellega juba kursis. Ma lihtsalt usun aususesse."



Fritsch, kes pole pärast ülestunnistust golfikeppi ametlikel võistlustel kätte võtnud sõnas, et vastukaja nii Twitteris kui ka Facebookis on olnud üdini positiivne.



"Seda ei kohta tõesti väga tihti," vastas maailma 831 golfar Prime Time Sportsile.