Uskumatu võib saada tõeks. Kui alles mõned päevad tagasi kinnitas Põhja-Korea, et on nõus saatma oma sportlased naaberriigis Lõuna-Koreas toimuvatele Pyeongchangi olümpiamängudele, siis praegu on õhus ka võimalus, et suurvõistlusel näeb kahe riigi ühist hokikoondist.



Portaali insidethegames andmetel leiavad 20. jaanuaril aset ühiskõnelused, kus Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teeb Korea poolsaare riikidele ettepaneku moodustada ühine jäähokinaiskond.



Esialgsetel andmetel liidetaks Lõuna-Korea koondisele kolm kuni kaheksa Põhja-Korea hokimängijat, et osaleda olümpiamängudel. Lisaks arutletakse kohtumisel kahe riigi potentsiaalselt ühismarssi mängude avatseremoonial.



Kõnelustest võtavad osa mõlemad riigi olümpiakomiteed, Pyeongchangi mängude delegatsioon ja ROKi esindajad, sealjuures ka ROKi president Thomas Bach.

Kaks Koread on ühiselt spordivõistlustel osalenud ka varem. 1991. aastal osaleti ühendkoondisena Jaapanis lauatennise maailmameistrivõistlustel ja Portugalis noorte jalgpalliturniiril.



Üheskoos on vaenujalal olevad riigid olümpiamängudel marssinud nii 2000. aastal Sydneys ja 2004. aastal Ateenas kui ka 2006. aastal Torinos. Hilisemad katsed kahte riiki sportmängude jaoks liita, on osutunud tulutuks.



Ühendkoondised pole olümpiamängudel võõras nähtus, kuid siiski on tegemist haruldase juhtumiga. Kaks Saksamaad (Saksa DV ja Lääne-Saksamaa) on oma ajaloo jooksul võistelnud nii ühiselt (1956, 1960, 1964) kui ka eraldi (kuni 1992. aastani).



Korea sportlased on olümpiamängudel ühiselt võistelnud ainult 1936. aasta Berliini mängudel, kui mõlemad riigid kuulusid Jaapani võimu alla.