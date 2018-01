Mullu WRC-sarjas kolmandaks tulnud Ott Tänak rääkis Autosport Internationali korraldatud MM-sarja avaüritusel, et on tiimivahetusega rahul, kuid lõplik tõde selgub alles Monte Carlos.



Teiste sõitjatega koos lavale rivistatud Tänakult küsiti kohe avaküsimusena, miks ta otsustas M-Spordi Toyota vastu vahetada.



"Nägime kõik, kui hea Toyota eelmisel aastal oli ja kui esile nad oma debüüthooajal kerkisid," sõnas Tänak. "Neis on väga palju potentsiaali ja see saigi määravaks. Usun, et siin on parimad võimalused tiitli eest võitlemiseks."



Eesmärk on eestlase jaoks üks: konkureerida MM-tiitli pärast. "Praegu tuleb meeskonnaga harjuda. Seni on ettevalmistus edukalt läinud ja tunnen ennast uues tiimis hästi," lausus saarlane.



Samamoodi sai sõna Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, kes pidi kirjeldama hooaja avaetapi olusid Monte Carlos. "Monte Carlo on üks raskeimaid rallisid, kuid hea on see, et see on esimene võistlus ning saab meeldivamatega edasi minna. Tingimused on Monte Carlos keerulised, lumi, jää ja märg tee."