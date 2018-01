Omal ajal 17aastaselt esiliigas mänginud ja erinevatesse Eesti noortekoondistesse kuulunud Kevin Ingermann vabanes hiljuti positiivse dopinguproovi tõttu saadud mängukeelu alt ning loodab jalgpallurina ennast taas üles töötada.



2015. aasta lõpupoole sattus Ingermann oma toonase koduklubi Tallinn C.F-iga avalikkuse ette keelatud ainete [kanepi] tõttu, kui ta koos kolme tiimikaaslasega jäi dopingukontrollis vahele keelatud ainete kasutamisega. Tänaseks on mees mängukeelu ja minevikukombed selja taha jätnud ning alustanud oma elus uut peatükki.



"Peaküsimus on, et kelle algatusel see test tehti? Sel aastal me tegime üsna avalikult seda kõike. Ilmselt sealt see vihje tuli," meenutas Ingermann, kuidas dopingukontroll nende II liiga mängule jõuda võis. "Tol hetkel olin ma oma eluga tupikus. Ma ei osanud midagi teha ega ma ei mõelnudki väga, mida ma teen või mida ma ei tee. Ega ma tol hetkel kohe ennast ei muutnud ka, aga mingil hetkel elu tegi oma töö."



"Ma lihtsalt põgenesin siit [Asiasse] - mul oli vaja siit lihtsalt ära saada. Mu ema sai sellest väga hästi aru ja ta toetas mind, et ma saaksin siit ära. Ja tagasi koju tulin targemana või eesmärgiga, et ma tahan ennast muuta. Seal otseselt millegagi ei tegelenud. Ma olin piisavalt haiget teinud oma lähedastele ja mingi hetk sain aru, et enam nii ei saa. Tuleb ennast kokku võtta ja midagi teha."



"Elu õpetas, et kui ma tahan täie tervise juures inimene olla ja täisväärtuslikku elu elada, siis need vead lihtsalt ei saa korduda."