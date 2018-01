FC Levadia Jalgpallikooli uue spordidirektorina alustas tööd Vladimir Voskoboinikov. Ühtlasi teatas 34-aastane ründaja oma profikarjääri lõpetamisest.



Voskoboinikov on endine Eesti jalgpallikoondise ja FC Levadia ründaja, kes karjääri jooksul mängis ka Nõmme Kaljus ja FCI Tallinnas, samuti Belgia, Venemaa, Rootsi, Aserbaidžaani, Gruusia ja Hiina klubides. Eesti koondise eest jäi edurivimehe saldoks 36 mängu ja 4 väravat.



„Mul on hea meel uues rollis taas FC Levadiaga liituda. Alustasin 17-aastasena FC Levadias oma profikarjääri ning see klubi on minu jaoks eriline. Nüüd lõpetan oma mängijakarjääri ning ees seisab uus ja väga põnev väljakutse. Soovin oma uuele tööle täielikult keskenduda ja anda endast parima nii kogemuste, teadmiste kui mõtete näol, et aidata praegustel FC Levadia Jalgpallikooli noortel vutimeestel jõuda tippjalgpalli ning täita seeläbi oma unistused,“ ütles UEFA B treenerilitsentsi omav Voskoboinikov, kes jätkab ühtlasti Jalgpallikoolis FC Infonet noortetreenerina.



Senine FC Levadia Jalgpallikooli spordidirektor Vladimir Vassiljev keskendub täielikult treeneritööle, jätkates FCI Levadia esindusmeeskonna abitreenerina ning noortetiimide peatreenerina.