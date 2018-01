Viimati detsembri keskpaigas Toblachi MK-etapil võistelnud Johannes Hösflot Kläbo näitas, et pole vahepealsel suusapausil oma vormi minetanud, tulles meeste sprindisõidus Norra meistriks.



Tänavu seitse MK-etappi võitnud 21aastane Kläbo edestas lõpuheitluses 0,9 sekundiga Eirik Brandsdali. Kolmandaks suusatas ennast Kasper Stadaas.



"Ma pole tükk aega suusatanud ja see andis täna natukene tunda. Mõnus oli aga taas rajal olla ja sellist kiirust näidata on hea, sest see kinnitab, et olen õigel teel," sõnas võidumees pärast sprinti Norra meediale. "Enne sõitu olin veidi ebakindel, sest sõit võib alati omasoodu minna, kuid pärast head eelsõitu tuli kindlus tagasi."



Teise koha saanud Brandsdal oli samamoodi oma võistlustega rahul, sest kindlustas suure tõenäosusega oma koha olümpia sprindikoondises. "Olen endaga rahul, sest tegin hea sõidu, kuid Kläbo on lihtsalt teisest klassist," lausus Bransdal.



Naiste sõidus triumfeeris Marit Björgen, kellele jaoks oli see karjääri 22. Norra meistrikullaks.



37aastane suusakuninganna edestas finišis Kathrine Rolsted Harsemit 0,5 sekundiga. Kolmandaks tuli Silje Öyre Slind (+2,4).