PyeongChangi mängudest eemale jäämine valmistab suure pettumuse, kuid ta on sellele vaatamata tuleviku suhtes optimistlik. "Probleemid ei tähenda stoppmärki, need näitavad suunda," kirjutas ta oma Instagramis ühe pildi allkirjaks.

Sildaru on oma taastumisprotsessi näidanud erinevates sotsiaalmeedia kanalites. 62 000-le tema Facebooki konto jälgijale on taastumisprotsessi igast faasist pakutud detailset foto- ja videoülevaadet.

Praegu 15 aasta vanusel Sildarul on veel piisavalt aega olümpiamängudel võistlemiseks ja Eesti poolt talimängudel saadud seitsme medali - mis kõik on võidetud murdmaasuusatamises - arvu täiendamiseks. Ta on veel 2022. aasta Pekingi talimängude ajal juuniorieas.