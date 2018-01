Kui Paris Saint-Germain läinud suvel Neymari eest Barcelonale maailmarekordilised 222 miljonit eurot maksis, muutus jalgpalliturg ilmselt lõplikult. Õhtuleht uuris, kas ja kuidas mõjutavad üleilmsed hiigeltehingud Eesti vutimeeste turuväärtust?

Agendid Tarmo Lehiste ja Andrei Stepanov ning jalgpalliliidu president Aivar Pohlak kinnitavad kui ühest suust, et Lääne-Euroopas liikuvad nafta- ja muud rahad meie turgu ei mõjuta. Need on kaks täiesti erinevat maailma. Või nagu endine Eesti koondise keskkaitsja Stepanov naljatamisi ütleb, lausa kaks eri spordiala.

„Meil on siin rahulik ja vaikne, seal toimub action,“ sõnab Stepanov, kes on agenditööd teinud alates aastast 2012, kui ta oma mängijakarjääri lõpetas. „Mängijad saavad lepingule allakirjutamise eest kümneid miljoneid, meie terve meistriliiga eelarve on umbes kolm-neli miljonit. See näitab mastaape ja taset.“

Andrei Stepanov (Mati Hiis)

Lehiste lisab: „Kui, siis võib-olla Ragnar Klavani hinda mõjutab. Kui Liverpool peaks tahtma teda müüa, siis äkki küsib rohkem raha kui veel pool aastat tagasi oleks küsinud.“