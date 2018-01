Mõni päev tagasi kirjutasime Venemaal juhtunud intsidendist, kus enne lennu Moskva-Almatõ starti stjuardesside korraldusi eiranud ning end FSB majoriks nimetanud jalgpallistaari Andrei Aršavini abikaasa Alissa tõsteti koos laste ja lapsehoidjaga lennukist maha. Nüüd on teatavaks saanud uued detailid, nimelt pakkus naine stjuardessile ka altkäemaksu!

Väljaanne RT sai enda käsutusse tolle lennu vanemstjuardesse raporti. "Aršavina nõudis tema laste lapsehoidja üleviimist äriklassi. Sellest keelduti koos põhjuste selgitamisega. Ta võttis keeldumist isikliku solvanguna ning pakkus altkäemaksu suuruses 15 000 rubla. Seejärel hakkas naine solvama lennukimeeskonda, teatas, et lennufirma on kohutav, et stjuardessid ei taha tema rõõmustamiseks midagi teha. Seejärel tõi ta lapsehoidja jultunult äriklassi istuma," teatatakse raportis.

Juba varem oli teada, et Aršavini abikaasa ähvardas stjuardessi kohtu ja nelja-aastase vabadusekaotusega.