Ramires on ise välja öelnud, et ta soovib Euroopasse naasta ning peaks üleminek Interisse realiseeruma, oleks see õnnelik hetk nii talle kui ka tema perele.

Õhtulehe hinnang: On selge, et Ramires tahab iga hinna eest Euroopasse tagasi tulla. Kuna Inter otsib talvel lisajõudu, usume, et brasiillane kolibki Itaaliasse.

2. Manchester United on asunud võitlusse Alexis Sancheze allkirja nimel. Tšiili supertäht esindab praegu Londoni Arsenali, kuid tema leping klubiga saab suvel läbi ning näib, et mees soovib leivaisa vahetada.

Varasemalt on ründajat vaat et ainiti paari pandud Manchester Cityga, kuid väidetavalt on United nõus Arsenalile linnarivaalist rohkem maksma, lisaks üritatakse Sanchezt meelitada pirakama lepinguga.

Õhtulehe hinnang: Sanchez jätkab siiski City kursil. On ju teada soov, et mees soovib mängida tema endise treeneri Pep Guardiola käe all.

Alexis Sanchez. (IAN KINGTON)

3. Kahurimehest saab jälle Pühak. Londoni Arsenali ründajat Theo Walcotti pannakse paari Southamptoniga ehk sama klubiga, kelle ridadest ta Arsenaliga esialgu liitus.

Kunagine lapstalent on Arsenalis teinud küll häid mänge, ent tippklubi ust pole ta õigupoolest jalaga maha löönud. Kuna 28aastase inglase mänguaeg on tänavu kokku kuivanud, kõlab klubivahetus loogiliselt.

Seda enam, et Pühakud - nii fännid Southamptonit kutsuvad - otsivad pärast Charlie Austini vigastust uut kesktormajat. Jah, juttu on olnud ka Daniel Sturridge'ist, aga on ju klubil kulutada Virgil van Dijki müügiraha ning seda pole teps mitte vähe.