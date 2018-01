Nädalavahetus läheneb ning spordimaailmas tähendab see tihenevaid tööpäevi. Ruhpoldingis jätkub laskesuusatamise MK-etapp meeste teatesõiduga, mida suudab Eesti nelik? Koduses korvpalliliigas sõidavad Tartu ja Pärnu meeskonnad teineteisele vastu ning saavad mängimiseks kokku Viljandis! Tehnikaülikooli spordihoones asub Raul Must kaitsma sulgpalli EK-turniiri mullust esikohta. See ja kõik muu põnev Õhtulehe päevaülevaates!