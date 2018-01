(Jalgpalli)maailm on hulluks läinud. Hispaania majandusel ei pidanud kõige paremini minema, kuid see ei sega Madridi Realil ulmelisi plaane tegemast. Ajaleht Marca tuli lagedale teatega, et kuningliku klubi mõtted liiguvad ainult ühe nime, Neymari ümber.

Brasiillasest pallivõlur esindas aastatel 2013-2017 Barcelonat ning siirdus siis sealt rekordilise 222 miljoni euro eest PSGsse. On selge, et niisama lihtsalt seda meest Prantsusmaalt kätte ei saa. Ning Marca väite kohaselt olla Reali president Florentino Perez valmis poolteise aastaga ajama kokku 400 miljonit eurot (jah, te lugesite õigesti!), et Neymarile 2019 suveks valge särk selga saada.

Reali julgustuseks on olemas märgid, et Neymar ise tahab sellesse klubisse minna, ta olevat ka pidanud juba Pereziga läbirääkimisi. Mõistagi on praegu tegemist suure spekulatsiooniga, kuid jah, pärast Neymari enda ja nüüd hiljutist Philippe Coutinho üleminekut Liverpoolist Barcelonasse (kuni 160 miljoni eest) pole maailm enam endine.