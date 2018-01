Jürgen Klopp sõnas kohalikule meediale, et Liverpoolil pole hetkel plaanis, Coutinhole asendajat leida.



Liverpooli meeskond jäi jaanuari alguses ilma ründetalisman Philippe Coutinhost, kes siirdus 120 miljoni euro eest Barcelonasse. Kuigi biitlite sünnilinna klubi teenis mehe müügist priske summa, ei plaani sakslane seda kohe laiaks lüüa.



"Meil ei olnud lihtsalt muud valikut (Coutinho müügi osas)," sõnas Klopp pressikonverentsil. "Klubi tegi omalt poolt kõik, et veenda Philippe'i jääma, kuid hhel hetkel pidime seda üleminekut lihtsalt aktsepteerima."



"Me ei pea teda ilmtingimata asendama, kõik teised peavad nüüd hoopis sammu edasi tegema. Ma ei taha kõlada Coutinho suhtes ülekohtuselt, sest ta oli siin viis aastat, aga me peame edasi liikuma," sõnas sakslane."Meil on endiselt platsil 11 mängijat ja oleme ennegi temata fantastilist mängu näidanud."



"Dortmundis jäin samamoodi paljudest mängijatest ilma, kuid hoopis olulisem on, kuidas sellele reageerid. Tähtis on riietusruumis valitsev kliima ja atmosfäär. Kui teeniksime pühapäeval karistuslöögi ja kõik mõtlevad endiselt Coutinho peale, siis on see halb," tõi Klopp ilmeka näite. "Ühe mängija kaotamine polnud [Dortmundis] kunagi probleemiks."



Liverpool võõrustab pühapäeval Manchester Cityt. Anfieldil toimuv kohtumine saab alguse kell 18.00