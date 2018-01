Suusakuningas Petter Northugil on olümpiapileti lunastamiseks jäänud täpselt üks võimalus, sest külmetushaigus ei luba tal ka homme Norra meistrivõistluste starti tulla.



Kui juba varem oli teada, et 32aastane norralane peab külmetuse tõttu loobuma sprindidistantsist, siis nüüd on kindel, et mees ei tule rajale ka homme 30 km suusavahetusega sõiduks.



"Ta ei saa homme suusatada, ta tunneb ennast endiselt kehvasti," sõnas mehe treener Stig Rune Kveen Norra rahvusringhäälingule.



See tähendab, et olümpiamängudelt kokku kuus medalit võitnud Northugi viimakseks õlekõrreks on 20.-21. jaanuaril sõidetav Planica MK-etapp, kus toimub klassikasprint ning 15 km klassikasõit.



"Tal on olümpiale kvalifitseerumiseks jäänud vaid üks võimalus ja selleks on Planica sprint," sõnas endine suusataja Fredrik Aukland. "Ainult seal suudab ta midagi korda saata, kuid selle jaoks on tarvis ränka vaeva näha."