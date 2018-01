Korvpalli meistriliiga tänases ainsas kohtumises alistas Tartu Ülikooli meeskond Viljandi spordihoones Pärnu Sadama 84:67.



Kohtumise kentsakaim hetk sündis tegelikult juba enne avavilet, kui kohapeal selgus tõsiasi, et Sakala kõrgustikku rännanud pärnakad võtsid kohtumisele kaasa ainult musta mänguvormi. Kuna ka Tartu meeste kottidest vaatas vastu nende kodune (tume) mängusärk, siis pididki suvepealinlased terve aja väljakul kollastes treeningvestides rassima.



Vähemalt avaveerandil ei lasknud pärnakad vahejuhtumil ennast segada ning läksid esimesele pausile 16:13 eduseisus. Poolajaks oli aga jõudude vahekord muutunud ja Tartu omakorda peal 39:35.



Teisel poolajal lükkasid taaralinlased sisse järgmise käigu ning kasvatasid edu 13 punkti peale ning lõpusireeni kõlades ilutsesid tablool Tartu meeskonna 84:67 võidunumbrid.



Tartu resultatiivseim oli täna kaksikduubliga maha saanud Kristjan Kitsing (20 punkti, 12 lauapalli). Tanel Sokk lisas omalt poolt 18 ja oma teise mängu Tartu eest pidanud Julius Kazakauskas 12 silma. Pärnu tulemuslikuimad olid Timo Eichfuss ja Saimon Sutt, kes tõid mõlemad 16 punkti.



Tartul püsib meistriliigas kaheksa võidu ja viie kaotusega teisel kohal, Pärnul on kirjas kuus võitu ja üheksa kaotust, millega hoitakse kaheksa meeskonna konkurentsis viiendat kohta.