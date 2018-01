Tavaliselt arvatakse, et erilist põnevust pakub tippsport, kus kombatakse piire ja jõutakse vägevate tulemusteni. Ometi on ka harrastajate tegevus köitev. Nemadki seavad endale julgeid eesmärke ja treenivad nutikalt. Pealekauba käivad need tublid inimesed iga päev tööl. Õhtuleht toob teieni ajakirjanik Eeva Esse ja kohtujurist Maria Jänese loo.

Ajakirjanik Eeva Esse valmistub Rootsi nelikürituseks

Rahvusringhäälingu toimetaja-saatejuht Eeva Esse tahab võistelda Rootsi neliküritusel, mis algab 4. märtsil 90 km pikkuse Vasaloppeti suusamaratoniga, jätkub kevadel rattasõidu ja suvel ujumisega ning lõpeb sügisel jooksuga.

Kuulsatest ajakirjanikest valmistuvad karmideks etteasteteks ka Raivo Rimm, Hannes Hermaküla, Rasmus Kagge ja mitmed teised. „Mina sattusin sinna gruppi tänu Raivole,“ ütleb Eeva. „Kanal 2 sünnipäevapeol oli vahva vestlus. Raivo rääkis, et neil on selline hullumeelne ettevõtmine. Mõtlesin: oo, väga äge, tahaks ka tulla! Võib-olla natuke läbimõtlemata sõnakasutus sai reaalsuseks, kui Raivo mõni päev hiljem helistas ja küsis: kas oled ikka meie paadis?“