Liverpool kohtub homme kell 18 Inglismaa jalgpalli meistriliiga tabeliliidri Manchester Cityga ja endiselt püsib võimalus, et algkoosseisus jookseb väljakule ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Kuigi Liverpool täienes aasta alguses Southamptonist enam kui 80 miljoni euro eest ostetud hollandlasest keskkaitsja Virgil van Dijkiga, rõhutas peatreener Jürgen Klopp eilsel pressikonverentsil, et tema alustamine pole sugugi kindel.

"On võimalik, et Dejan Lovren ja Joel Matip alustavad koos. Sama kehtib ka Ragnar Klavani kohta, kes on fantastilises vormis. Van Dijki jaoks pole garanteeritud, et ta alustab igat mängu. See pole ka probleem, sest ta ei peagi kõiki mänge mängima. Isegi tema ei peaks aastas pidama 60 kohtumist. Sellist asja ei juhtu," lausus Klopp portaali Metro vahendusel.

Liverpool on kõikide sarjade peale võitmatuna püsinud juba 17 kohtumist järjest ja Klavan on neist suurema osa algusest lõpuni kaasa teinud. Viimatises Inglismaa karikavõistluse matšis oli tema asemel algkoosseisus just van Dijk, kes lõi ka Liverpooli võiduvärava.