Viimaste aastate üks paremaid naislaskesuusatajaid Gabriela Koukalova teatas, et jääb terviseprobleemide tõttu PyeongChangi taliolümpiast eemale. Tšehhitar on pikalt olnud hädas jalavigastustega - probleeme on valmistanud nii Achilleuse kõõlus kui ka valusad säärelihased.

"Tegin oma parima, et olümpiaks taas heas hoos olla, aga kahjuks ei suutnud ma loodetud mahus treenida. Olen väga pettunud," vahendas Koukalova sõnu ESPN.

28aastane Koukalova võitis 2014. aasta Sotši olümpial hõbeda nii mass-stardis kui ka segateatesõidus. Maailmameistritiitleid on tal kaks: 2015. aastal oli ta Tšehhiga parim segateatesõidus ja kaks aastat hiljem Hochfilzenis individuaalses sprindis. Sellel hooajal pole ta aga saanud MK-sarjas võistelda.