Val di Fiemmes peetaval kahevõistluse MK-etapil võetakse täna mõõtu paarissprindis. Eestlastest jätab võistluse vahele koondise liider Kristjan Ilves. Tules on aga kaks Eesti tiimi: Andreas Ilves ja Han Hendrik Piho ning Karl-August Tiirmaa ja Kail Piho.

Pärast hüppeid on Tiirmaa ja Kail Piho 22 tiimi hulgas 16. kohal, suusarajale lähevad nad Saksamaa duost Vinzenz Geiger - Eric Frenzel hiljem 2.59. Ilves ja Han Hendrik Piho on 21. positsioonil, kaotus liidritele on 4.07.

Tiirmaa hüpe kandus 106,5 meetri kaugusele ja Kail Piho distantsiks jäi 107,5 meetrit. Andreas Ilves sai kirja 98 ja Han Hendrik Piho 93 meetrit. Päeva pikima õhulennu tegi austerlane Franz-Josef Rehrl (133,5 m).

Suusasõit algab kell 16.45. Mõlemad tiimiliikmed läbivad viiel korral 1,5 km pikkuse ringi.

Hüppevõistluse 10 paremat tiimi: