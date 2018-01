Õhtulehe hinnang : Hollandi vutimeediat vaadates tundub, et van Persie on tõepoolest Feyenoordi siirdumas. Meil pole põhjust selles kahelda!

2. Madridi Reali pannakse paari Liverpooli parima mängumehe Mohamed Salahiga. Egiptlane on tänavu olnud fantastilises hoos ning tõusnud Liverpooli selgeks liidriks.

25aastane ründaja liitus Ragnar Klavani koduklubiga alles möödunud suvel, mistõttu oleks Salahi lahkumine jaanuaris suisa šokeeriv. Ent Hispaanias on teda tõepoolest Realiga seostatud.

Salah on ise öelnud, et ta on praegu Liverpoolis väga õnnelik ning ta on kuulnud sedavõrd palju kuulujutte, et ta ei pane neid enam üldse tähele.

Õhtulehe hinnang: Salah ei lähe praegu mitte kuhugi.

Mohamed Salah. (IAN KINGTON)

3. Walesi koondis otsib uut peatreenerit ning üheks kandidaadiks on Manchester Unitedi legend Ryan Giggs. Rahvusesindus otsib uut juhendajat, sest senine peatreener Chris Coleman astus möödunud novembris ametist tagasi.

Lisaks Giggsile on Walesi vutiliit tööintervjuule kutsunud Craig Bellamy, Mark Boweni ja Osian Robertsi. Ent favoriidiks peetakse siiski 44aastast kunagist Unitedi ründavat poolkaitsjat.

Õhtulehe hinnang: Giggs on varem peatreenerina töötanud vaid Manchester Unitedis ning sedagi väga üürikest aega. Seega oleks Walesi koondise juhendaja amet talle peatreenerina sisuliselt esimeseks tööotsaks.