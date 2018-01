Levicel on nüüd kirjas 19 võitu ja 6 kaotust. Sellega hoitakse liigatabelis teist-kolmandat kohta. Liidrikohal püsib 3 kohtumist kaotanud Bratislava Inter.

Välismaal leiba teenivatest Eesti korvpallikoondislastest olid täna õhtul võistlustules kolm meest. Tanel Kurbas ja Martin Paasoja said kirja võidu, Rait-Riivo Laane pidi leppima kaotusega.

Craiova on 13 kohtumisest võitnud 7, millega platseerutakse tabelis seitsmendaks. Liidrikohal asuv Napoca on kaotanud kaks mängu.

Ethnikos on viimasest seitsmest mängust võitnud vaid ühe. Kogu hooaja saldo on 4-9, millega on langetud 11. kohale. Liiga liider Peristeri pole kaotanud ainsatki kohtumist.