Barcelona jalgpallimeeskonna talve säravaim täiendus oli mõistagi Philippe Coutinho, kuid ta pole sugugi ainuke mängija, kes Kataloonia tippklubiga liitus. Täna esitles meeskond kaitsjat Yerry Minat.

23aastase Kolumbia kaitsja eest tuli Barcelonal Palmeirasele mängija õiguste eest välja käia ligi 12 miljonit eurot. Mina sõlmis meeskonnaga viie-aastase lepingu.

Kui tavaliselt on mängijate esitlused suhteliselt rutiinsed, siis Mina otsustas asjale natuke vürtsi lisada. Nimelt võttis ta vahetult enne Camp Nou murule ja publiku ette astumist jalast oma jalgpallisaapad ja sokid.

Miks? "Minu kodumaal on ütlemine: "Puuduta palja jalaga maad, mida soovid vallutada." Tahan siin väljakul teha ajalugu," põhjendas Mina oma käitumist. Üldiselt on tegemist austusavaldusega ning vutimees on sarnaselt käitunud ka varasemate üleminekute puhul.