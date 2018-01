Marta Kostyuk (15y, 5mos) qualifies for the Australian Open in three three-setters: Ar. Rodionova (4-6, 6-3, 6-3); Seguel (1-6, 6-4, 6-2); Krejcikova (6-3, 5-7, 6-0).



Her first tour-level main draw will be at a Grand Slam. #ausopen