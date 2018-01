Et Embalo näol on tegemist äärmiselt potentsiaalika mängijaga, küsib Benfica nooruki eest ka korralikku hinda - väidetavalt tahetakse Embalo eest 20 miljonit eurot.

1. RB Leipzig napsab Barcelona, Madridi Reali ja Manchester Unitedi nina eest 16aastase supertalendi Umaro Embalo. 16aastane Guinea-Bissaus sündinud pallur kuulub praegu Lissaboni Benfica hingekirja. Muide, kuigi ründaja on pärit Aafrikast, on ta esindanud Portugali noortekoondiseid.

Õhtulehe hinnang : Portugali meedia väitel on Leipzigi ninamehed Lissabonis kohal ning üritavad tehingut lukku lüüa. Usume, et neil läheb see õnneks!

2. Torino Juventus tunneb huvi Madridi Reali poolkaitsja Dani Ceballose vastu. 21aastane hispaanlane liitus Realiga alles möödunud suvel Real Betisist, kuid pole Madridis kuigi palju mänguaega teeninud.

Real maksis Ceballose eest 18 miljonit eurot ning pallur sõlmis klubiga kuueaastase lepingu. Ilmselt tuleb Juventusel mehe eest maksta enam-vähem sama palju.

Õhtulehe hinnang: Et Real on kriisis - öelgu peatreener Zinedine Zidane, mida tahab -, pole ime, et Ceballos pole eriti mänguaega saanud. Zidane ei saa lihtsalt riskida. Vähene mänguaeg võib aga palju tuska tekitada ning Juventuses saaks Ceballos kindlasti rohkem mänguaega. Ent usume, et jaanuaris ta klubi ei vaheta.

Peaks Ceballos Itaaliasse kolima, poleks tema näol tegemist esimese Reali mängijaga, kes viimasel ajal Juventusesse läinud on. Täpselt sama teekonna võttis ju ette ka Alvaro Morata, kes osteti pärast mõnda hooaega Reali tagasi, kus ta pingi nühkimist jätkas.

Dani Ceballos. (VINCENT WEST)

3. Manchester Unitedit on järjekordse mängijaga paari pandud. Seekordne "ohver" on Torino Juventuse ja maailma üks paremaid vasakkaitsjaid Alex Sandro, keda on jaanuaris seostatud ka Londoni Chelseaga.

26aastane brasiillane liitus Juventusega 2015. aastal FC Portost 26 miljoni euro eest. Praegu on Sandro väärtus aga tõusnud ligi 60 miljoni euroni, kuid pole kahtlustki: mees on seda raha igati väärt!

Õhtulehe hinnang: Sandro jaanuaris ManUsse? Ei, seda me ei usu! On ju Luke Shaw pärast mänguvormi tõusmist näidanud korralikke esitusi, lisaks saab United vasakkaitsjana kasutada Ashley Youngi, kes on samuti täitsa tubli olnud.