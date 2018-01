Täna peetakse Premier League´i 23. vooru põnevuskohtumine, kui Liverpool võõrustab Manchester Cityt. Suur võimalus põhikoosseisu pääseda on Ragnar Klavanil.

Nimelt teatas Briti meedia, et väga suure tõenäosusega ei tee täna kaasa Liverpooli värskeim täiendus Virgil van Dijk. Maailmarekordilise 85 miljoni euro eest soetatud keskkaitsjat segab kerge reievigastust ning ilmselt ei soovi peatreener Jürgen Klopp mängija tervisega riskida.

See tähendab, et Klavanil on suur võimalus Liverpooli algkoosseisu mahtuda. Kõige tõenäolisemalt oleks tema paariliseks Joel Matip, kuid ei saa välistada ka Dejan Lovreni võimalusi. Samuti pole võimatu, et platsile saavad koos hoopis kaks viimast.

Kohtumine algab Anfieldil kell 18. Mõlemad meeskonnad tulevad kohtumisele mõnusa tundega: Liverpool pole kaotanud viimases 17 mängus, Cityt pole keegi alistanud viimasel 10 korral ning mitte ainsatki korda tänavuse Premier League´i hooaja jooksul.