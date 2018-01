Murdmaasuusataja Anette Veerpalu (21) võitis täna Haanjas oma karjääri teise täiskasvanute Eesti meistrivõistluste kuldmedali, kui näitas suusavahetusega sõidu (7,5 + 7,5 km) lõpusirgel kandu Tatjana Mannimale ja ka kolmele välismaa suusatajale.

Tollest kuldmedalist aga tähtsam on kaasnenud hingerahu, et nüüd on koht Pyeongchangi olümpiakoondises olemas. "Mõtlesin pidevalt, kas tuleb minek või mitte, nüüd vähemalt peaks selge olema," lausus rõõmus võitja.

"Eks ikka mõtlesin juba väiksena, et tahaks ise ka olümpial olla. Suusatamine meeldis ja nii ta läks. Võistlus on küll võistlus, samas rahvas ja kogu õhkkond on teine. Olümpia toimub ikkagi vaid nelja aasta tagant, tekitab ilmselt teistsuguse tunde."