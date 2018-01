Viimased 2,5 km Veerpalu silmade läbi: "Arvasin, et keegi hakkab varem tõmbama, aga ei hakanudki. Läksin ise tagapool esimeseks, tagasipöördes üritasin kiirelt hoo sisse saada, et tekiks vahed ja keegi laskumistel mööda ei läheks. Siis tuli järsk tõus, sealt lõpuni panin nii, kuidas jaksasin. Järsu tõusu peal tuli vahe sisse, mingi aeg suurenes ja lõpus jäi samaks."

Lõpusirgele laskus Veerpalu juba selge edumaaga, nii et naistega sarnase sprindifinišiga võistlus ei päädinud.

"Paar ringi enne lõppu mõtlesin enda jaoks valmis, kus tahaksin [kiirendust] proovida. Ühel ringil, vist uisu teisel, proovisin kiirendada, siis tuli suhteliselt kiirelt väike vahe sisse. Oli läbimõeldud [rünnak]."

Vastavalt suusaliidu statuudile kindlustas Veerpalu tänase kuldmedaliga selle, et kui Eesti peaks saama Pyeongchangi ka neljanda stardikoha, siis see kuulub temale. Neljanda koha saamist peavad eestlased väga tõenäoliseks, salamisi loodetakse ka viiendat.

Võidumees märkis, et üksjagu pingeid langes Haanjas õlgadelt maha. "Pabistasin päris korralikult. Täna öösel ei saanud üldse magada. Eile ei olnudki nii hull."

Eilse 15 km vabatehnika kuldmedal tuli Veerpalule võimsa lõpu toel, finišis edestas ta samuti Team Haanjasse kuuluvat Alvar Johannes Alevit vaid 0,7 sekundiga. "Eilne võit tuli raskemalt. Statuudis on kirjas, et suusavahetus on tähtsam. Selle pärast tuli ka eile õhtul närv sisse. Aga olulised on mõlemad [võidud]."

Arvestades, et perekond Veerpalu võitis neljast kuldmedalist kolm, võivad nad nädalavahetuse kordaläinuks lugeda. "Kindlasti," kinnitas Andreas, kelle lähituleviku plaanides on Planica ja Seefeldi MK-etapid.