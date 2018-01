Täna koduväljakul 4:3 Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liidrit Manchester Cityt võitnud Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rõhutas pärast mängu antud intervjuudes, et tegu oli kohtumisega, mis naljalt ei unune.

68. minutiks juhtis Liverpool 4:1, aga üleminutitel oli Cityl hea võimalus mäng viigistada ja vältida sellel hooaja esimest kaotust Premier League'is.

"Treenerina võiks ma öelda, et oleksime võinud eduseisu paremini hoida, aga jalgpallifänn küsiks: mis kuradi asi see veel oli? See oli uskumatu mäng!" rääkis ilmselgelt vaimustuses Klopp USA telekanalile NBC.

"Mõlemal meeskonnal oli gaas kogu aeg põhjas. See oli ajalooline mäng, millest räägitakse isegi 20 aasta pärast. Tundub, et City sel hooajal rohkem ei kaota. Tunnen oma poisse piisavalt hästi - teadsin, et nad ei lase neljandat väravat sisse. Kindlasti tahab mõni rääkida kaitsest ja sellest, et me ei teinud nullimängu. Mingu nad puu taha," lisas Klopp BBC-le.